Isparta'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga kamerada Özel halk otobüsü şoförü, sefer sırasında araçtaki yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Yolcu otobüslerinde sık sık kavgalar yaşanıyor.

Kimi zaman yolcular arasında kimi zaman da şoför ile yaşanan gerilimde yumruklar havada uçuşuyor.

Bu kez olayın adresi Isparta.

Şoföre saldırdı

Kentte akşam saatlerinde Çünür-TOKİ seferini yapan özel halk otobüsünde şoför Süleyman Alkaya, otobüsteki bir yolcuyla tartışma yaşadı.

Kimliği belirlenemeyen yolcu, ineceği sırada şoför Alkaya'nın yanına gelip saldırdı.

Yolcunun yumruk attığı şoför Alkaya'nın da karşılık vermesiyle ikili arasında kavga çıktı.

Yolcular araya girdi

Şoför ve yolcu birbirini yumruklarken, diğer yolcular araya girdi. Olayın ardından kavga eden yolcu otobüsten inip uzaklaştı.

Kavga anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Elinde bira şişesi varmış sonradan fark ettim"

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Süleyman Alkaya, "Yaklaşık 25 yolcumuz vardı. Hayırlar Yurdu'nun oraya geldik. Vatandaşın biri düğmeye bastı. Ben de açtım kapıyı inen olmadı. 'Düğmeye basan arkadaş neden inmedi' dedim. O da bana 'Ben istediğim yerde ineceğim. Yanlış basmışım. İstediğim zaman duracaksın' dedi. İleride tekrar durağa geldikten sonra tekrar düğmeye bastı. İnerken bana 'Öküz' dedi. Ben de 'Sensin öküz' dedim. İnerken tekrar döndü. Tam ben yürümek üzereyken gırtlağıma sarıldı. Ben de müdahale ettim. Boğuşma yaşadık. Birbirimize vurduk o arada. Elinde bira şişesi varmış sonradan fark ettim. Kırılınca anladım. Vatandaş bizi ayırdı. Biz işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Bir vatandaşın bu şekilde davranması hoş değil. Olmasa iyiydi. 34 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım." dedi.

Süleyman Alkaya'nın şikayetçi olmaması üzerine olayla ilgili herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı belirtildi.