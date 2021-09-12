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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.