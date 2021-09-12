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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
- İHA
- 12.09.2021 - 12:34
Isparta'nın Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, Mehmet G. idaresindeki 33 TS 252 plakalı motosiklet, Recep S. yönetimindeki 20 AEM 571 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet G., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
YARALININ DURUMU AĞIR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen motosiklet sürücüsü Mehmet G., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.