Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Isparta'nın Yalvaç ilçesi Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda ilçe merkezine seyir halinde olan 27 yaşındaki Enes İ. idaresindeki motosiklet, Ali Karasu idaresindeki otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, çarpışmanın şiddetiyle 6 metre sürüklenerek yaralandı.
EKİPLERE BİLDİRİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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