Haberler



3. Sayfa



Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.