Isparta'da otomobil ile patpat çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı Otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

DHA

Bugün saat 16.30 sıralarında Isparta'Nın Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkisinde Hikmet Kaya yönetimindeki otomobil ile Fatime Aytan’ın (33) sürücülüğünü yaptığı patpat ile çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada patpatta bulunan Zehra Uygun (50) olay yerinde, Gülfidan Güllü (59) ise kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Kaya (28) ile patpat sürücüsü Fatime Aytan, Bolat Budak (45), Fatma Diker (70), Şerife Akdoğan (52), Havva Türedi ve Döndü Güllü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi ve Uluborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Zehra Uygun ve Gülfidan Güllü’nün cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)