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    Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

    Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 24 yaşındaki Mehmet Arif Taşdemir ve 41 yaşındaki İbrahim Yılmaz Can hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
    • 27.12.2022 - 12:48
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    Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

    Isparta'da Senirkent ilçesine bağlı Başköy yakınlarında 23 yaşındaki Yılmaz Yavuz'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan Mehmet Arif Taşdemir ve İbrahim Yılmaz Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Yaralı olarak araçtan çıkarılan Yılmaz Yavuz, Alihan Balım ve Bayram Kızıl ise ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Taşdemir ve Can'ın cansız bedenleri de morga konuldu.

    İbrahim Yılmaz Can'ın Senirkent'te taksici olduğu, Mehmet Arif Taşdemir'in ise ilçeye bağlı Büyükkabaca beldesinde çay ocağı işletmeciliği yaptığı belirtildi.

    Cenazeleri bugün toprağa verilecek

    Yılmaz ile Taşdemir'in cenazelerinin bugün memleketlerinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, Yılmaz Yavuz, Bayram Kızıl ve Alihan Balım'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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