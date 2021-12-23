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    Isparta'da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada

    Şarkikaraağaç ilçesinde otomobiliyle yavru köpeğin üzerinden geçen şahıs yoluna devam etti. Köpek ölürken, şahsa para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 14:08
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    Isparta'da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada

    Isparta'nın Asilkale Mahallesi'nde bir otomobil, yolda ilerleyen yavru köpeğin üzerinden geçti.

    YOLUNA DEVAM ETTİ

    Yavru köpek yerde hareketsiz kalırken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Isparta'da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada VİDEO

    MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olay sonrası Asilkale Mahallesinde yaşayan Keziban Çobanoğlu, esnaflardan güvenlik kamera görüntülerine bakarak, polis ekiplerine şikayette bulundu.

    İhbar üzerine HAYDİ ekipleri tarafından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Yavru köpeğin öldüğü belirlenirken, otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.

    Isparta da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada #1

    Isparta da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada #2

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    Isparta da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada #4

    Isparta da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada #5

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