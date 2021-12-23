Şarkikaraağaç ilçesinde otomobiliyle yavru köpeğin üzerinden geçen şahıs yoluna devam etti. Köpek ölürken, şahsa para cezası uygulandı.

Isparta'nın Asilkale Mahallesi'nde bir otomobil, yolda ilerleyen yavru köpeğin üzerinden geçti.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Yavru köpek yerde hareketsiz kalırken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Isparta'da otomobilin yavru köpeği ezme anı kamerada VİDEO

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası Asilkale Mahallesinde yaşayan Keziban Çobanoğlu, esnaflardan güvenlik kamera görüntülerine bakarak, polis ekiplerine şikayette bulundu.

İhbar üzerine HAYDİ ekipleri tarafından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yavru köpeğin öldüğü belirlenirken, otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.