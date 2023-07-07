Isparta'da patpat ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı Patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA Isparta'da Senirkent ilçesinden Yalvaç istikametine seyir halinde olan M.Y. (63) hakimiyetindeki DS 71067 plakalı otomobil ile N.A. (79) hakimiyetindeki tescilsiz patpat çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi müdahalelere rağmen can verdi Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü M.Y. ile otomobilde bulunan S.G. (18), P.Y. (54) ve patpat sürücüsü N.A., Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın pat pat sürücüsünün kontrolsüz şekilde karşı şeride geçmesi sebebiyle meydana geldiği tespit edilirken, N.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.