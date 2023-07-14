Isparta'da prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu! Daire küle döndü

AA
Isparta'da panik anları yaşandı.
142. Cadde'de yaşanan olayda, Erdem Apartmanı'nın 4. katından dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü.
Prizde unutulan şarj aleti enden oldu
İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının yatak odasında prizde unutulan şarj aletinden kaynaklandığı belirlendi.
Daire küle döndü
İçeride kimsenin bulunmadığı daire yangında kullanılamaz hale geldi.