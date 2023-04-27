Isparta'da servis midibüsü devrildi: 17 kişi yaralandı Isparta'da, servis midibüsünün sürücünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı.

DHA

Isparta'da saat 08.30 sıralarında, Isparta- Afyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı işçi servis midibüsü, Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetti.

Direksiyon kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkıp şarampole devrildi.

17 kişi yaralandı

Kazada midibüsteki 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs ise çekiciyle bölgeden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.