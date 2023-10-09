Isparta'da tarım işçilerinin kavgasında silahlar patladı: 2'si ağır 5 yaralı Isparta'da mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Isparta'nın Gelendost ilçesi Yenice köyünde mevsimlik tarım işçisi iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişinin durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulans ile il merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunmazken Vildan K. (19) ile Şener G.'nin(21) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)