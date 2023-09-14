Isparta'da telefon dolandırıcısı 4 kişi tutuklandı Aradıkları kurbanlarına kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Kurbanlarına kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu taktiklerinden vazgeçmiyor...

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aradıkları çok sayıda kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız terör örgütlerine karıştı, bununla ilgili operasyon yapacağız' diyerek dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 milyon 758 bin lira dolandırdılar

Bu kapsamda 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsünden şüphelilerin kimliği tespit edildi. 11- 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. adlı şüpheliler, farklı noktalarda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 3 farklı kişiyi, toplam 1 milyon 758 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)