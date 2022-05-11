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Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı
Otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında araç içerisinde bulunan anne ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 11.05.2022 - 09:11
İHA'nın haberine göre; Tuncay Şahin T'nin idaresindeki tır, Eğirdir- Isparta kara yolun Ali Kök Kavşağı mevkisinde E.D. hakimiyetindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sonucu otomobil sürücü kadın ile oğlu A.D yaralandı.
Anne oğul yaralandı
İhbarla üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastenesine götürüldü. Sürücü E.D'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.