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- Isparta'da, tren raylarından somun ve cıvata çalan 3 şüpheli yakalandı
Isparta'da, tren raylarından somun ve cıvata çalan 3 şüpheli yakalandı
Keçiborlu ilçesinde tren raylarının bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
- AA
- 21.03.2022 - 17:10
- Güncelleme : 21.03.2022 - 17:24
Isparta’da Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta-İzmir tren hattındaki raylardan somun ve cıvataların söküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede araştırma yapan ekipler S.S, M.A. ve E.A isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
YAKLAŞIK 60 RAYDAN SOMUN VE CIVATA ÇALDILAR
Isparta Valiliği, yaklaşık 60 ray bağlantı somunu ve cıvatası çaldıkları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.