Petrol
114.02
5.64%
Euro
16.38
0.10%
Dolar
14.82
0.23%
Altın
922.38
0.92%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
610.000
-0.14%
BTXN Coin
39.23
0.07%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Isparta'da, tren raylarından somun ve cıvata çalan 3 şüpheli yakalandı

    Keçiborlu ilçesinde tren raylarının bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'da, tren raylarından somun ve cıvata çalan 3 şüpheli yakalandı

    Isparta’da Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta-İzmir tren hattındaki raylardan somun ve cıvataların söküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

    Bölgede araştırma yapan ekipler S.S, M.A. ve E.A isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

    YAKLAŞIK 60 RAYDAN SOMUN VE CIVATA ÇALDILAR

    Isparta Valiliği, yaklaşık 60 ray bağlantı somunu ve cıvatası çaldıkları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

    Isparta da, tren raylarından somun ve cıvata çalan 3 şüpheli yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü
    Ekonomi

    Kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı
    3. Sayfa

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir