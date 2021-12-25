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Isparta'da tüfekle oynarken annesini vurdu
Tüfekle oynadığı esnada yanlışlıkla tetiğe dokunan Belya Selçuk, annesi Havva Selçuk'u vurarak ölümüne neden oldu.
- DHA
- 25.12.2021 - 12:20
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen 21 yaşındaki oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızına misafirliğe gitti.
Bir süre sonra eniştesine ait av tüfeğiyle oynamaya başlayan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu.
TÜFEKLE OYUN KÖTÜ BİTTİ: ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk’u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın yaşandığı anda evde Havva Selçuk'un 3 çocuğu ile damadının da bulunduğu bildirildi.