Isparta'da tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran 17 yaşındaki genç tutuklandı Isparta'da çalıştığı mantarhanede, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı 17 yaşındaki Emirhan Kahraman'ın ölümüne, 2 arkadaşının da yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki R.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Isparta'da yaşanılan feci olayda kan aktı..

21 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana gelen olayda, köydeki mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. (18) ve M.Ö. (16) yaralandı.

1 arkadaşı öldü, 2 arkadaşı yaralandı

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlıkçıların müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Emirhan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tutuklandı

Jandarma, R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, T.Ö. ise serbest bırakıldı.

Emirhan Kahraman'ın cenazesi, Isparta'nın Aksu ilçesi Karağı köyünde toprağa verildi. R.C.A. ile ölen arkadaşı Kahraman'ın aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi.