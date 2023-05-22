Isparta'da tüfekle oynayan 17 yaşındaki genç arkadaşlarını vurdu Eğirdir ilçesinde mantarhanede çalışan R.C.A.'nın oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği R.C.A.'nın mesai arkadaşlarından Emirhan Kahraman (17) öldü, B.Y. (18) ve M.Ö. (16) ise yaralandı.

DHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Tepeli köyünde bir mantar üretim tesisinde çalışan 17 yaşındaki R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği 17 yaşındaki Emirhan Kahraman ile 18 yaşındaki B.Y. ve 16 yaşındaki M.Ö. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Emirhan Kahraman, B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17), jandarma tarafından gözaltına aldı.