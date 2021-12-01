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    Isparta'da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler

    Otobüste yapılan aramada yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, narkotik köpeğinin bulamaması için uyuşturucuların, sarımsakların arasına gizlendiği belirlendi.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 18:25
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    Isparta'da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmanın ardından, şüphelilerin bulunduğu otobüs otogarda durduruldu.

    YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Narkotik köpeği Atena ile yapılan aramada, çanta içinde sarımsakların arasına gizlenmiş 90 gram Metamfetamin maddesi,74 gram Mavi Metamfetamin maddesi Toplamda 164 gram Metamfetamin, 45,2 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

    Isparta'da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler VİDEO


    ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

    Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği görüldü. Polis, otobüs de bulunan S.D. isimli bayan ve B.B.L.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

    Isparta da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler #1

    Isparta da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler #2

    Isparta da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler #3

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