Otobüste yapılan aramada yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, narkotik köpeğinin bulamaması için uyuşturucuların, sarımsakların arasına gizlendiği belirlendi.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, şüphelilerin bulunduğu otobüs otogarda durduruldu.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Narkotik köpeği Atena ile yapılan aramada, çanta içinde sarımsakların arasına gizlenmiş 90 gram Metamfetamin maddesi,74 gram Mavi Metamfetamin maddesi Toplamda 164 gram Metamfetamin, 45,2 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucuyu gizlemek için sarımsak yöntemini denediler VİDEO





ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği görüldü. Polis, otobüs de bulunan S.D. isimli bayan ve B.B.L.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.