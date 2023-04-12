Isparta'daki inşaat hırsızlarının dansı kamerada Bir inşaattan 10 bin TL'lik demir çalan şüphelinin o sırada sergilediği dans, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

DHA Isparta'nın Hızırbey Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İncelemede, 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Hırsızlık yaparken dans ettiler Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaata gelen 2 şüpheliden 1'inin önce dans ettiği, ardından demirleri alıp tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle olay yerinden ayrıldıkları görüldü.