Euro
15.58
0.13%
Dolar
13.63
0.27%
Altın
796.50
0.03%
Borsa
1993
-0.25%
Bitcoin
600.241
4.03%
BTXN Coin
33.90
3.73%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Yağmur 4 C

    Isparta'daki işçi, direkten düşüp ağır yaralandı

    Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görevli Ali Büyükkütük, arızalı sigorta hattını değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılıp, zemine düştü.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta'daki işçi, direkten düşüp ağır yaralandı

    Isparta, SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde 18 yıldır çalışan Ali Büyükkütük'e, elektrik arızası olduğu bilgisi geldi.

    SDÜ yerleşkesine su temin edilen Bozanönü Su Terfi İstasyonu'na giden Büyükkütük, mesai arkadaşları ile sorunu çözmeye çalıştı.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP, ZEMİNE DÜŞTÜ

    Ekipler, arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığını tespit edip, güvenlik tedbiri aldı. Sigorta değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılan Büyükkütük, zemine düşerek ağır yaralandı.

    AĞIR YARALANDI

    Çalışma arkadaşlarının kalp masajı yaptığı Büyükkütük, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ali Büyükkütük, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    HASTANE VE REKTÖRLÜKTEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

    Öte yandan üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konunun rektörlük ve hastane tarafından takip edildiği belirtilerek, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

    Isparta daki işçi, direkten düşüp ağır yaralandı #1


    Görüş Bildir