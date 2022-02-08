Isparta'daki işçi, direkten düşüp ağır yaralandı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görevli Ali Büyükkütük, arızalı sigorta hattını değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılıp, zemine düştü.

Isparta, SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde 18 yıldır çalışan Ali Büyükkütük'e, elektrik arızası olduğu bilgisi geldi.

SDÜ yerleşkesine su temin edilen Bozanönü Su Terfi İstasyonu'na giden Büyükkütük, mesai arkadaşları ile sorunu çözmeye çalıştı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP, ZEMİNE DÜŞTÜ

Ekipler, arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığını tespit edip, güvenlik tedbiri aldı. Sigorta değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılan Büyükkütük, zemine düşerek ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Çalışma arkadaşlarının kalp masajı yaptığı Büyükkütük, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ali Büyükkütük, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

HASTANE VE REKTÖRLÜKTEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Öte yandan üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konunun rektörlük ve hastane tarafından takip edildiği belirtilerek, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.