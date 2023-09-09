Isparta'daki mağaza çalışanları tarafından darbedilen müşteri: Beni yerde sürüklediler Bölgede bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazadan ürünlerini almaya gelen çift, dükkana girdikleri sırada erkek personelin saldırısına uğradı. O anları anlatan müşteri, "İstediğimiz ürünler bize teslim edilmediği gibi hakaretlerle dönüş yapıldı" dedi.

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İHA

Isparta’da ilginç bir olay yaşandı...

Bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazada çalışan ve müşteri arasında anlaşmazlık yaşandı.

Alışveriş yaptığı ürünleri teslim almak için mağazaya giden H.A. ve Murat Akdeniz çifti ile personeller arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Erkek personelden saldırı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde Akdeniz'in mağazaya gelmesinin ardından çalışan bir erkek şahıs tarafından darbedildiği görüldü.

O anlar kamerada

Kavganın diğer çalışanlar tarafından ayrıldığı esnada genç adamın ve eşi H.A.’nın da başka bir kadın çalışanla kavgası görüntülere yansıdı.

Öte yandan, çalışanlar tarafından mağazadan çıkarılan çiftin şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Eşime ağza alınmayacak küfürler ederek üzerine saldırdı"

Olay günü yaşanılan olayı dile getiren Akdeniz şu ifadeleri kullandı:

Isparta’da biz alışveriş mağazasından bir elektronik eşya satan dükkandan alışveriş yapmıştık. Fakat mağaza işlem sürecinde bizim istediğimiz ürünler bize teslim edilmediği gibi hakaretler ve kötü konuşmalar şeklinde dönüş yapıldı. Biz hakkımızı savunmak istediğimizde oradaki bayan personelin bir tanesi eşime fevri davranarak, ağza alınmayacak küfürler ederek üzerine saldırdı. Daha sonra ben eşimi korumak maksadıyla eşimi almak istediğimde mağaza personeli komple benim üzerime gelerek darbetti, yere yatırıp sürükledi. Mağazadan çıkmak istediğimde beni köşeye çekip darbettiler. Olay hakkında polise başvuruda bulundum şu an mahkeme sürecindeyim. Böyle bir olayın Isparta gibi güzel bir şehirde yaşanmasında ve böyle bir olayın içerisinde kaldığım için çok üzgünüm. Adli makamların gerekeni yapacağına inandığım için bu süreci mahkemeye taşıdım.

"Aile olarak psikolojik sıkıntılar yaşadık"

Yaklaşık 30 yıldır Isparta’nın Eğirdir ilçesinde esnaflık yapan Murat Akdeniz daha önce hiç böyle bir olayın başına gelmediğini genelde insanlar tarafından sevildiğini belirtti. Akdeniz, “İlk defa böyle bir şey başıma geldi. İnsanların nasıl şiddet yanlısı olduğunu darbedilince daha çok anladım. Özellikle eşim ve çocuklarım bu konuyu gördükleri için böyle bir olayı yaşadığımız için aile olarak psikolojik sıkıntılar yaşadık. Türk adaletine güveniyorum.” şeklinde konuştu.

"Olay yerde sürünmeye kadar gidiyor"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Eren Tombak ise Murat Akdeniz’in eşi Hatice hanım mağazaya kendilerine teslim edilmesi gereken ürün için girdiklerini belirterek, "Ürünün teslim edilemeyeceğini öğreniyor. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla durum biraz geçiştirilerek uzatılıyor. Karşı taraftan güzel bir izah alamıyor ve çalışanların birkaçı yatıştırmaya çalışıyor ama özellikle bir tanesinin müvekkilimin eşine fiziki müdahalede bulunmasından sonra olay büyüyerek yerde sürünmeye kadar gidiyor. Müvekkiller daha sonrasında şikayette bulunuyorlar. Olay şuan adli boyutta ve incelemede.” açıklamalarında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)