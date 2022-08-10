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    Ispartakule'de kapalı pazar yerini su bastı

    Sabah saatlerinde başlayan yağmur gün içerisinde şiddetini artırarak birçok iş yerine zarar verdi. Su taşkını nedeniyle dükkanlarını açamayan esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.
    • 10.08.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:49
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    Ispartakule'de kapalı pazar yerini su bastı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'Sarı' kodlu uyarıda bulundu.

    Dün gecede başlayan yağmur belli aralıklarla devam etti.

    Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle yollarda yaşanan su taşkınları sürücülere zor anlar yaşattı.

    Pazar yeri sular altında kaldı

    Öte yandan Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinin ortasında kalan Ispartakule'deki kapalı pazar yeri de sular altında kaldı.

    Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı ve kendi imkanlarıyla suları temizledi.

    Ispartakule'de kapalı pazar yerini su bastı VİDEO

    Meteoroloji açıklama yaptı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşlar uyarıldı.

    Ispartakule de kapalı pazar yerini su bastı #1


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