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Ispartakule'de kapalı pazar yerini su bastı

Ispartakule'de kapalı pazar yerini su bastı

Sabah saatlerinde başlayan yağmur gün içerisinde şiddetini artırarak birçok iş yerine zarar verdi. Su taşkını nedeniyle dükkanlarını açamayan esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.