Eğirdir ilçesine gelen Gambiyalı turist kafilesi, ilk defa dalından elma toplamanın keyfini yaşadı. Kafile neşeli halleri ile ilçe sakilerinin ilgi odağı oldu.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine, 250 kişilik Gambiyalı turist kafilesi geldi.

7 renkli göl olarak da bilinen Eğirdir Gölü’nü gezen Gambiyalı turistler, elektrikli tekneyle gezi yaptı.

İlçe merkezini de toplayan Gambiyalı turistler, neşeli halleri ile ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu.

BAHÇEDEKİ HASADA KATILDILAR

Elma bahçelerini gezen Gambiyalı turistler, bahçedeki hasada katıldı.

Turistler, ilk defa elma toplamanın keyfini çıkardı.

YÖRESEL DANSLARI İLE EĞLENDİLER

Ülkelerinde elma yetişmeyen Gambiyalı turistler, bir yandan dalından elma yerken diğer yandan da yöresel dansları ile eğlendi.

Isparta’ya gelen Gambiyalı turistler, dalından elma topladı VİDEO



“GAMBİYA ÇOK MANGO, TÜRKİYE ÇOK ELMA”

Bir turist, gazetecilere verdiği açıklamada Türkçe konuşmaya çalışarak, “Gambiya çok mango, Türkiye çok çok elma.” dedi.