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    İsrail'de atılan ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

    İsrail polisinin attığı ses bombası, Manwar Burqan isimli işitme engelli olduğu öğrenilen kızı kafasından yaraladı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:03
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    İsrail'de atılan ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

    İşgal altındaki Kudüs’teki Şam Kapısı yakınlarında, İsrail polisleri tarafından atılan ses bombaları atıldı.

    Polislerin attığı bombalardan biri, 11 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti.

    KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

    Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kudüs Hadassah Hastanesi'ne sevk edildi.

    İŞİTME ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Manwar Burqan isimli çocuğun, işitme engelli olduğu ve kentteki özel bir okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

    İsrail'de atılan ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti VİDEO

    36 FİLİSTİNLİ YARALANDI

    İsrail polislerinin, Bab al-Amud bölgesinde İsra ve Miraç anma törenine katılan çok sayıda kişiye saldırmasının ardından çatışmalar yaşanmıştı.

    Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 36 Filistinli yaralanmıştı.

    İsrail polisi ise 20 Filistinlinin tutuklandığını ve 4 polisin yaralandığını duyurmuştu.

    İsrail de atılan ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti #1


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