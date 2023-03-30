İsrailli havayolu şirketi 15 yıl sonra Türkiye'de İsrailli El Al Grubu iştiraklerinin Sun d'Or Havayolları şirketi, 15 yıllık aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye uçuşlara başladı.

DHA

Türkiye ile İsrail arasında başlayan yeni dönem birçok sektörde de etkilerini gösteriyor.

O sektörlerin başında ulaşım sektörü var.

15 yıl sonra ilk sefer

El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or, Birlik ve Kurtuluş Örgütü (UnionandSalvationOrganization) işbirliğiyle yola çıkan yardım uçağını, depremden etkilenen bölgeye gönderirken şirket, 15 yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye tarifeli uçuşlara yeniden başlayacaklarını açıklamıştı.

Havayolu şirketinin ilk uçuşu Tel-Aviv'den İstanbul Havalimanı'na bugün gerçekleşti.

İlk uçuş için hazırlanan törene Sun d’Or Havayolları CEO’su GalGershon ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO Danışmanı Melih Mengü katıldı.

Haftada 4 sefer yapılacak

İsrailli havayolu şirketi Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı’na haftada dört sefer düzenleyecek.