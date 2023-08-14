İstabul Ataşehir'de cam blokların altında kalan iş yeri sahibi öldü

DHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde feci olay...
Saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve duş kabini yapan iş yerinin sahibi 64 yaşındaki Lütfi Taşdemir, devrilen cam blokların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Taşdemir, itfaiye ekipleri tarafından cam blokların altında çıkarılırken sağlık ekipleri Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taşdemir'in cenazesi Adli TIP Kurumu morguna kaldırıldı.