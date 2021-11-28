İstanbul'dan Antalya'ya giden uçak, hava şartları nedeniyle inişini gerçekleştiremedi. Rotayı Denizli'ye çeviren kaptan, bir süre sonra yolcuları tekrar toplayarak Antalya'ya yöneldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan 17.20 Antalya uçağı, kötüleşen hava şartları nedeniyle Antalya Havalimanına inişini gerçekleştiremedi.

Defalarca inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi. Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi.

UÇUŞ TOPLAM 6 SAAT SÜRDÜ

Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

İstanbul- Antalya uçuşu 6 saat sürdü VİDEO

YOLCU KORKU DOLU ANLARINI ANLATTI

O anları yaşayan bir yolcu türbülansa yakalandıklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini söyledi.