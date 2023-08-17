İHA

Kadın hırsızın, arsızlığı tavan yaptı, olan küçük çocuğa oldu…

Dün akşam İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan çocuk giyim dükkanına 3 çocuğu ile giren kadın, etrafı gezmeye başladı.

Yaklaşık 6 ay önce de aynı mağazaya gelen kadını, bu kez iş yeri sahibi tanıdı.

İşletme sahibi, çalmasına müsaade etti

Kadını dikkatlice izleyen iş yeri sahibi, hırsızlık yapmasına müsaade etti.

Bir kıyafetin fiyatını sorma bahanesi ile işletme sahibini oyaladığını düşünen kadın, raftaki ürünleri yanında getirdiği boş poşetlere koydu ve fiyatını sorduğu ürünü almadan dükkandan çıktı.

İşletme sahibi, hırsızlıktan emin olduktan sonra kadının peşinden koşarak ürünlerini geri aldı.

Utanç verici olay kamerada...

Polise ihbar edileceğini duyan kadın, yakalanmanın verdiği hırsla yanındaki çocuğuna tokat attı ve uzaklaştı.

Utanç verici garip olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan Rümeysa Ateş, şunları söyledi:

"İhtiyacı olsa, gelse söylese, yardımcı oluruz"

Fark ettim daha önce de gelmişti. Gidip monitörden izledim ve hırsızlık yaptığını anladım. Dışarı çıkana kadar bekledim ve gidip elindeki poşetlerden ürünlerimizi aldım. Ona ‘ikinci gelişiniz neden yapıyorsunuz?’ dedi, hiçbir şey söylemedi. Ben ‘polise söyleyeceğim’ dedim, bu sefer çocuğun kafasına vurdu ve kaçıp gitti. Yaptığı çok üzücü ve çocuklarını alet ediyor. Yakalandığı için çocuğunun kafasına vuruyor. Ben diğer esnaflara da daha dikkatli olmalarını söylüyorum. İhtiyacı olsa, gelse söylese, yardımcı oluruz. Şikayetçi olmadık ama yaptığı terbiyesizlikten utanmasını istedik.