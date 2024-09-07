İstanbul Arnavutköy'de hurdacıdan 12 milyon lira haraç isteyenler yakalandı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hurdacı darbeden, dükkanının kilidini kıran, çocuğunu kaçıran, tehditle 12 milyon lira haraç isteyen şüpheliler kıskıvrak yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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DHA

Arnavutköy'de bir hurda dükkanı sahibi silahla tehdit edilerek, kendisinden 12 milyon lira para istendi.

Hurdacının oğlunu, zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı.

Tehdit ve kaçırma işine karışan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HURDACI DARBEDİLDİ, İŞ YERİNİN KİLİDİ KIRILDI

Emniyetteki ifadesinde, şüphelilerin farklı tarihlerde iş yerine gelmeyi sürdürdüklerini anlatan mağdur, bir seferinde kendisini darbettiklerini, iş yerinin kilidini kırdıklarını belirtti.

HURDACININ OĞLU ARACA ZORLA BİNDİRİLEREK KAÇIRILDI

Şüphelilerin oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçırdığını "Babanın bize borcu var. Onunla anlaşamıyoruz. Seninle anlaşalım" dedikten bir süre sonra serbest bıraktıklarını anlatan mağdur, bu kişilerden şikâyetçi oldu.

HURDACI, TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEREK EMNİYETE BAŞVURDU

Arnavutköy Mavi göl Mahallesi'nde hurda dükkanı olan bir kişi, 5 kişinin iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiği ve 12 milyon lira para istediği şikayetiyle emniyete başvurdu.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.

7 ŞÜPLENİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ardından yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli Esenyurt ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)