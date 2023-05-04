İstanbul Arnavutköy'de otomobil çarpan kadının metrelerce savrulduğu anlar kameraya yansıdı İstanbul Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dehşete düşüren kaza...

Önceki gün öğle saatlerinde Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Salih Dayı yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Karakaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kadın havaya savrularak metrelerce sürüklendi.

Karakaş'a ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken feci kaza güvenlik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

"Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz"

Kaza anını gören İsmail Gözütok, "Bir kadın karşıdan karşıya geçerken sürekli kazaların olduğu bu noktada yine kaza oldu. Kadın kontrollü şekilde geçerken arabayı fark etmedi, bir anda araba vurdu. Biz diş kliniği çalışanları olarak müdahalemizi yaptık. Hemen ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı. Bu noktada sürekli kazalar oluyor, hatta 1 saat sonra yine büyük bir kaza tehlikesi atlatıldı. Buraya üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz, sürekli aynı kazalara şahit oluyoruz burada" ifadelerini kullandı.