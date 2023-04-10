İstanbul Arnavutköy'de yaşanan silahlı kavga kameraya yansıdı İstanbul Arnavutköy'de yaşanan alacak verecek tartışmasında iki taraf da silahına sarıldı. Kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Önceki gece İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan hareketli dakikalar kameralarca kaydedildi. Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta Emre Can D. ile Ramazan A. geçmişten gelen alacak verecek nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra Emre Can D. telefonda tartıştığı Ramazan A.'nın evine gitti. Tartışma büyüyünce iki taraf da silahına sarıldı. Kavgaya Ramazan A.'nın yakınları da karıştı. Kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı Yaşanan arbede sırasında Emre Can D., kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralı Emre Can D. ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olaya karışan Ramazan A. ve Hüseyin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.