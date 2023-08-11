İstanbul Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın İstanbul Arnavutköy’deki 4 katlı cam üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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AA

Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında can kaybının olmadığı bildirildi.

Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ölü ve yaralının bulunmadığı yangında, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.