İstanbul Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın

AA
Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında can kaybının olmadığı bildirildi.
Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları bildirildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ölü ve yaralının bulunmadığı yangında, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.