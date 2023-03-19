İstanbul Ataşehir'de motosiklete çarpan lüks otomobil bariyere saplandı İstanbul Ataşehir D100 karayolunda önünde seyreden motosiklete çarpan lüks otomobil bariyere girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de feci bir kaza yaşandı.

D100 karayolu Yenisahra mevki Edirne istikametinde 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D100 karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza yapan aracın ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.