İstanbul Ataşehir’de motosikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde ters yönde ilerleyen motosiklet, minibüs ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolun 3 metre kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış