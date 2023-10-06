İstanbul Ataşehir'de vatandaşa çarpan kamyonet hızla kaçtı İstanbul Ataşehir'de süratli ilerleyen kamyonet, park halindeki aracına eşyasını yüklemek isteyen vatandaşa çarptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde kamyonet, cadde üzerinde hızla ilerlerken park halindeki aracına eşyasını yüklemek isteyen vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kafasını kamyonetin dikiz aynasına vuran vatandaş yere düştü.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise bir müddet duraksadıktan sonra ara sokağa girerek hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazaya karışan sürücünün kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"İnsanların toplanmasını görünce ara sokağa girerek kaçtı"

Kazaya tanık olan vatandaş Mustafa Sazar, "Yaralı vatandaş eşyasını arabasına koymak isterken kamyonet adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ben hemen koştum, kamyonet sürücüsü önce ara sokağın orada durdu, insanların toplanmasını görünce ara sokağa girerek kaçtı. Daha sonra polis ve ambulans çağırdık, adam bilincini biraz kaybetmişti. Ben hemen buz getirdim, sonra ambulans geldi ve götürdüler" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)