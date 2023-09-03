İstanbul Avcılar'da metruk binada yangın: 3 ölü İstanbul Avcılar'da yıkılmak üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

DHA

İstanbul'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu..

Saat 19.00 sıralarında Avılar'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kayabaşı sokakta meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaz üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren itfaiye ekipleri 2 erkeğe ait cesetle karşılaştı.

3 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan biri kadın iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen bir erkek vatandaş yolda hayatını kaybetti.

5 itfaiye eri yangından etkilendi

Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.