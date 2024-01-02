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İstanbul Avcılar'da silahlı sadırıya uğrayan şahıs yaralandı

İstanbul Avcılar'da silahlı sadırıya uğrayan şahıs yaralandı İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.