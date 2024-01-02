İHA
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 şüpheli, sokak ortasında İshak Z.'ye silahlı saldırı düzenledi.
İshak Z., bacaklarından yaralanırken şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.
Yaralı, kanlar içinde yakınlardaki bir mağazaya giderek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhsak Z., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırganlar aranıyor
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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