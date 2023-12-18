İstanbul Bağcılar'da 2 kişi manavda silahla vuruldu İstanbul Bağcılar'da bulunan manava giden 2 şüpheli şahıs, tartıştığı iş yeri sahibi ve yanındaki çalışanı silahla vurarak yaraladı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 2 kişi girdikleri manavın sahibi ile bir süre konuştuktan sonra kurşun yağdırdı.

Şahıslar yanlarında bulunan silah ile önce manav sahibi Cebrail Bozan'ı ayağından vurarak yaraladı.

Şüpheliler daha sonra iş yerinde çalışan Erkan Oruç'u da silahla vurarak yaraladıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından, karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Erkan Oruç ve Cebrail Bozan'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Saldırganlar güvenlik kamerasında

Şahısların sokak üzerinde yürüdüğü ve etrafa bağırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)