İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler önceki gece 15 Temmuz Mahallesi'nde denetim yaptı.
O sırada otomobiliyle süratli şekilde caddeye giren D.A., denetim noktasında bulunan bekçi N.Ö.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı.
Durumu iyi
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından otomobil sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.
Kaza esnasında alkollü olduğu belirlenen D.A.'nın 'taksirle yaralama' suçundan da 3 adet kaydı olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü D.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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