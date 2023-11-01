Haberler



3. Sayfa



İstanbul Bağcılar'da denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

İstanbul Bağcılar'da denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerinin denetim yaptığı noktaya aşırı hızlı bir şekilde gelen sürücünün çarptığı bekçi başka bir otomobilin tavanına düştü. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.