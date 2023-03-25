İstanbul Bağcılar'da evini ateşe verip sosyal medyadan yayınlayan şüpheli gözaltına alındı İstanbul Bağcılar’da bir kişi kaldığı dairede yangın çıkartıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı.

Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında dayısına ait olduğu öğrenilen evde kalan Uğur Berat D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle evde oturduğu esnada yangın çıkarttı.

Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binada yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

O esnada evde bulunan ve yangını çıkarttıktan sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Uğur Berat D., polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken ekipler çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

"Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış"

Meydana gelen olayla ilgili konuşan Veysel Acar, "Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibini bir kaç gün önce, 'Ben burayı yakacağım. İnsanları, bu binayı boşaltın' diye tehdit etmiş. Polislere şikayet etmişler ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Zaten hep alkol kullanıyordu. Bunu herkes biliyor. Geceleri kalkıp komşulara, 'Burayı boşaltın' diye bağırıyor" dedi.