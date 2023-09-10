İstanbul Bağcılar'da sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü İstanbul Bağcılar'da iki kişi arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından yaşanan silahlı çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki bir otomobile mermi isabet etti.

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Recep K. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kimliği öğrenilemeyen şüpheli motosiklet üzerinde oturan Recep K.'ye silahla ateş etmeye başladı.

Recep K.'nin de silahla karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı.

Çatışma sırasında Recep K.'ye ait olduğu öğrenilen motosiklete ve bir otomobile mermi isabet etti.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Recep K. ve kimliği öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerine çok sayıda kovan bulurken kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)