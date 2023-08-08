İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay: Kafasına tüp düştü Alev aldıktan sonra balkondan atılan tüp, o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak 24 yaşındaki sürücünün kafasına isabet etti. Başından yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüye 19 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Seyir halindesiniz ve kafanıza tüp düşüyor.

Kulağa bile inanılmaz gelen bu durum, İstanbul’da bir sürücünün başına geldi…

24 yaşındaki Mehmet İşler, Bahçelievler’in Fevzi Çakmak Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halindeydi.

Balkondan tüp atıldı

Sürücü Fatih Caddesi’nden geçerken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.

Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanına düştü.

Camın kırılmasıyla tüp, sürücü Mehmet İşler'i başına isabet etti.

19 dikiş atıldı

O esnada otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına attı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, başından yaralanan Mehmet İşler, hemen hastaneye götürüldü.

İşler'in kafasına 19 dikiş atılırken, sürücü hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Şikayetçi oldu

Talihsiz genç, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu.

İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu.

Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan İşler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu kasten öldürmeye teşebbüstür"

Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip, cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissizlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim, zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür.

Arkadaşının eli yandı

Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut. Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı.

"Geçici bir hafıza kaybı yaşadım"

O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde. Araçtan indim, bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım.

"Ölebilirdi gerçekten"

Cadde üzerindeki bir işletmenin sahibi Aydın Karataş ise olayı anlatarak “Ölebilirdi gerçekten. Kötü bir olay yaşanmış. Şimdi yukarıdan nasıl bir can havliyle atılmış o tüp; yanan tüpü, söndürememişler herhalde. Sönmemiş, alıp dışarıya atmışlar. Ama keşke baksaydılar birileri var mı veya birilerine bir şey oldu mu? O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler.” diye konuştu.

Polisin şüpheliyi tespit etmek için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.