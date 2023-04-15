İstanbul Bahçelievler'de makas atan sürücü zincirleme kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü 3 yaralı İstanbul Bahçelievler'de makas attığı öne sürülen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İHA

İstanbul trafiğinde makas terörü...

Saat 00.30 sıralarında D-100 karayolu Bahçelievler mevkisi Ankara istikametinde plakası belirlenemeyen bir otomobil makas atarken diğer iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu.

Kaza yapan otomobillerden biri emniyet şeridinde bulunan yol yardım aracına arkadan çarparken yol yardım aracı durduğu yerde arkadan çarpmanın etkisiyle önündeki çekiciye çarptı, diğer otomobil ise bariyerlere vurarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi, olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptı.

4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.