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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yeni Bosna Merkez Mahallesi'nde cadde üzerinde otele yemek siparişini teslim eden motosikletli kurye motosikleti ile hareket ettiği sırada ters yönden gelen başka bir motosikletli kurye ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile iki motosikletli de yola savrulurken kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele yemek siparişi getiren kurye yaralanırken ters yönden ilerleyen kuryenin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulans ile hastaneye götürürken polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kazada iki motosikletli kuryenin çarpışması ve kuryelerin yola savrulması caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı görüp yardıma koşan Yahya Özdemir, "Çarşamba günü öğlen saatlerinde oturuyorduk. Arkadaş yemek siparişi getirdi bize. Siparişten çıktı. Kaskı giydi, aracın arasında çıkarken ters yönden gelen başka bir arkadaş ile çarpıştı. Çocuk hastanelik oldu. Ambulans çağırdık, inşallah durumları iyidir. İkisi içinde üzüldüm. İlk olarak yardıma biz koştuk. Arkadaşı yerden kaldırdık. Çocuk, 'Bacağım' falan diyordu" şeklinde konuştu.