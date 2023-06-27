İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı İstanbul Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs husumetlisi oldukları gence silahlı saldırı düzenledi. Genç kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken saldırganlar kaçtı.

İHA İstanbul'ın Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, husumetlisi oldukları 20'li yaşlardaki Özgür D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Özgür D., kafasından aldığı mermiyle yere yığılarak ağır yaralandı, saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 kadar boş kovan bulundu Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri sokağı şeritle yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis ekipleri sokakta ve bina bahçesinde yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 10 tane boş kovan buldu. Soruşturma başlatıldı Sokaktaki ve bina bahçesindeki incelemenin ardından saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ağır yaralanan Özgür D'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.