İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
İHA

İstanbul'ın Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, iddiaya göre, husumetlisi oldukları 20'li yaşlardaki Özgür D.'ye düzenledi.

Özgür D., kafasından aldığı mermiyle yere yığılarak ağır yaralandı, saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 kadar boş kovan bulundu

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri sokağı şeritle yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekipleri sokakta ve bina bahçesinde yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 10 tane boş kovan buldu.

Soruşturma başlatıldı

Sokaktaki ve bina bahçesindeki incelemenin ardından saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ağır yaralanan Özgür D'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.