İstanbul Bakırköy'de 3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kennedy Caddesi'nde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 3 araca çarpıp takla attı.
Bu sırada otomobillerinde hareket etmek için hazırlık yapan 3 kişi çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde hafif şekilde yaralandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Hastanede tedavi altına alındılar
Olay yerine gelen ekipler, takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Park halindeki otomobillerinin içinde hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.