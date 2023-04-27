İstanbul Başakşehir'de devrilen kamyonun otoyola düşmesini engellemek için halatlı önlem İstanbul Başakşehir'de bariyerlere çarparak ağaçlık alana devrilen kamyonun otoyola düşmesini engellemek için itfaiye ekipleri halatla tedbir aldı.

DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde, saat 05.00 sıralarında, Emre Kama'nın kullandığı iplik yüklü kamyon, TEM Otoyolu yan yol üzerinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Ağaçlık alana girerek yan yatan kamyonu görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Otoyola düşme ihtimaline karşı halatlı önlem

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun otoyola yuvarlanmaması için hem ön kısmından hem de arka kısmından halat bağlayarak sabitledi.

Daha sonra kazadan içinde şans eseri yara almadan kurtulan kamyon şoförü Emre Kama'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri Kama'yı ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyonun ilerleyen saatlerde vinç yardımı ile kurtarılması bekleniyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.