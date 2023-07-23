İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyunda yol kesip havaya ateş eden şahıs yakalandı İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatarak tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen 20 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Özellikle düğün ve asker uğurlama dönemlerinde konvoylarda bulunanlar yol kesip hem trafiği tehlikeye atıyor hem de insanları yollarından alıkoyuyor.

Bu olayların bir yenisi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi.

Trafiği kapatıp havaya ateş ettiler

Önceki gün düğün konvoyundaki bir grup yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Havaya ateş açan zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası harekete geçti.

Yapılan incelemede Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldiği anlaşılan olayda havaya kurusıkı tabanca ile ateş eden şüphelinin 20 yaşındaki B.E.A. olduğu tespit edildi.

Olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile beraber yakalanan şüpheli hakkında genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.