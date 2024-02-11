DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Boğazköy Caddesi üzerinde önceki gün şüpheli 2 kişi otomobille gelerek park halindeki kamyonetin önünde durdu.
Otomobilden inen yüzü maskeli şüpheliler kamyonetin camını kırarak içeri girdi.
Kamyonetten gözüne kestirdikleri eşyaları alan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.
Yaşananlar kamerada
O anları ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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