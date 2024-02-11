İstanbul Başakşehir'de park halindeki kamyonetten hırsızlık görüntülendi İstanbul Başakşehir'de otomobille gelen 2 kişinin camını kırarak girdikleri kamyonetin içinden gözüne kestirdikleri eşyaları alarak olay yerinden kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Boğazköy Caddesi üzerinde önceki gün şüpheli 2 kişi otomobille gelerek park halindeki kamyonetin önünde durdu.

Otomobilden inen yüzü maskeli şüpheliler kamyonetin camını kırarak içeri girdi.

Kamyonetten gözüne kestirdikleri eşyaları alan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşananlar kamerada

O anları ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)