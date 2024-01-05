İstanbul Başakşehir'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü İstanbul Başakşehir'de yaşadığı sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı yaşamını yitirdi.

İHA

Kapalıçarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşadığı sitenin otoparkına aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi.

Araçtan inen iş adamına kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Abdülkadir Altuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)