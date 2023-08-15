İstanbul Başakşehir’de virajı alamayan kamyon yan yattı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 04.30 sıralarında seyir halinde olan hafriyat kamyonu sapakta hızını alamayınca kayarak bariyerlere vurdu ve sürüklenerek yan yattı.
Toprak yüklü kamyondaki toprak etrafa saçılırken şoför Cahit G. ise yan yatan kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri tedbir amacıyla yolu kapatırken itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Cahit G.'yi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hayati tehlikesi yok
Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan şoför Cahit G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.